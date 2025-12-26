В Петербурге задержали иностранца после поножовщины в хостеле на Рижском проспекте

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала 19-летнего гражданина одного из сопредельных государств по подозрению в поножовщине в хостеле на Рижском проспекте. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Администратор хостела сообщил в полицию о драке постояльцев около полуночи 25 декабря. На месте полицейские обнаружили 46-летнего иностранца с ножевым ранением шеи, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным ведомства, пострадавший приехал в Петербург на заработки в феврале 2025 года.

Подозреваемого, который оказался соотечественником раненого, задержали в течение двух часов во дворе одного из домов на Гончарной улице. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Артемий Чулков