В Удмуртии пресечена деятельность нарколаборатории

В Удмуртии задержали трех наркопроизводителей и одного курьера, подозреваемых в межрегиональном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

В частном доме фигурантов была обнаружена подземная нарколаборатория. В ходе обысков изъято свыше 50 кг мефедрона и более 400 кг прекурсоров. Еще 25 кг наркотика было найдено в тайнике.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анастасия Лопатина