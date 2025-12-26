Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков пропавшего в 2014 году рейса Malaysia Airlines

Компания Ocean Infinity возобновила повторные поиски обломков самолета Malaysia Airlines, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году во время выполнения рейса MH370. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель команды.

Поисковые работы проводятся при поддержке правительства Малайзии. Представитель Ocean Infinity отметил, что официальная информация о ходе операции будет поступать от малайзийских властей.

8 марта 2014 года Boeing 777-200 Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членов экипажа на борту, исчез с радаров. Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение в южной части Индийского океана.

Первая масштабная поисковая операция, длившаяся три года и финансировавшаяся несколькими государствами, не принесла результатов. В марте 2024 года власти Малайзии анонсировали возобновление поисков — они стартовали в конце февраля 2025 года у западного побережья Австралии. В апреле работы были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. По данным министерства транспорта Малайзии, поиски возобновятся 30 декабря.