Двух руководителей ГИБДД Саратова подозревают во взятках от подчиненных

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей ГИБДД, подозреваемых в получении взяток на общую сумму не менее одного млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителей ГИБДД Саратова подозревают во взятках

Фото: СУ СКР по Саратовской области Руководителей ГИБДД Саратова подозревают во взятках

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный отдел СК России по Саратовской области начал расследование в отношении двух сотрудников ДПС УМВД Саратова, занимающих руководящие должности. Им инкриминируют получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, с 2024 года по декабрь 2025 года они якобы получали взятки от подчиненных за «общее покровительство и попустительство по службе».

Подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Как сообщили в ведомстве, о противоправных действиях должностных лиц стало известно благодаря совместной работе сотрудников УФСБ по Саратовской области, отдела собственной безопасности ГУ МВД по региону и Росгвардии.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и сбора доказательств.

Марина Окорокова