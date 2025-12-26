Сразу два обрыва высоковольтных проводов произошло за вечер под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области за один вечер произошло сразу два обрыва высоковольтных кабельных сетей. Аварии повлияли на освещение и подачу электроэнергии.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По информации 47news, первый случай произошел в Мурино. Высоковольтный провод упал на землю и загорелся рядом с д. 3 по Новой улице. Из-за обрыва в нескольких зданиях пропало электричество. В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших и поврежденных автомобилях.

В свою очередь, в «Ленэнерго» изданию пояснили, что на месте ведутся восстановительные работы. Поврежденный кабель отключен, обеспечены меры безопасности.

Второе подобное ЧП случилось во Всеволожске — на Колтушском шоссе, ближе к проспекту Достоевского, пишет «Фонтанка». Там также заискрил оторвавшийся провод, который затруднил проезд для транспорта. В соцсетях местные жители жаловались на отключение электричества. В «Ленэнерго» заявили, что с 19:20 подача электроэнергии была полностью восстановлена. Отключение оказалось вызвано технологическим нарушением на линии электропередачи.

Андрей Цедрик