В Оренбуржье возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия
В Оренбуржье возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение и повреждение объектов культурного наследия), сообщает прокуратура региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На территории Нежинского сельсовета Оренбургского района расположен объект культурного наследия – I грунтовый могильник у села Нежинка. Собственник участка, на котором расположен памятник археологии, провел работы по обустройству карьера. Глубина разработки карьера превышает пять м.
В результате действий объект культурного наследия разрушен и полностью уничтожен. Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.