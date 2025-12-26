В Оренбуржье возбудили уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия

В Оренбуржье возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение и повреждение объектов культурного наследия), сообщает прокуратура региона.

На территории Нежинского сельсовета Оренбургского района расположен объект культурного наследия – I грунтовый могильник у села Нежинка. Собственник участка, на котором расположен памятник археологии, провел работы по обустройству карьера. Глубина разработки карьера превышает пять м.

В результате действий объект культурного наследия разрушен и полностью уничтожен. Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Руфия Кутляева