Ученые ПГНИУ нашли фигурку женского божества на раскопках в Чердыни

Сотрудники Камской археологической экспедиции во время раскопок на территории Троицкого городища в Чердыни летом 2025 года нашли небольшую фигурку женского божества, относящуюся к родановской культуре. Об этом сообщается на сайте ПГНИУ.

По словам Марии Мингалевой, директора музея истории ПГНИУ, фигурка женщины напоминает «чердынскую богиню». Она небольшая, «богиня» сидит, скрестив ноги и уперев руки в бедра.

К родановской культуре относятся также найденные украшения: пронизки, подвески в зверином стиле, детали украшения костюма, серьги, бусы из камня и стекла. Основные раскопки на этой территории были связаны с проведением благоустроительных работ и доисследованием разрушенных участков.

Сотрудники Камской археологической экспедиции подтвердили гипотезу прошлого года о том, что здесь жили люди, а не располагалось святилище, как считалось ранее. Подтверждением стала обнаруженная керамическая посуда, яма с жерновами, предметы быта.

Родановская культура — средневековая археологическая культура в Верхнем Прикамье до реки Чусовой. Датируется IX–XV веками. Названа по Роданову городищу, которое располагается в Юсьвинском районе Пермского края.