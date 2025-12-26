В Европарламенте призвали отправить немецких миротворцев на Украину

Глава крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер выступил за участие военнослужащих ЕС в мирном урегулировании на Украине. По словам политика, Европа должна предоставить стране реальные гарантии безопасности.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер

Фото: Eva Manez / Reuters Глава Европейской народной партии Манфред Вебер

Фото: Eva Manez / Reuters

«Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира, — заявил политик (цитата по Die Zeit). — Мы не можем всерьез ожидать, что [президент США Дональд] Трамп добьется мирного урегулирования исключительно с помощью американских войск. И когда мы говорим о европейских войсках, Германию нельзя забывать».

Он добавил, что после прекращения огня «европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности».

Лидеры ЕС считают, что гарантии Украине должны включать создание «многонациональных сил» под европейским руководством и при поддержке США. Россия выступает против присутствия представителей НАТО на Украине.