В Самарской области больницу оштрафовали за нарушение порядка распоряжения госимуществом
В отношении ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ им. Н.И. Звягинцева» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ им. Н.И. Звягинцева» в нарушение требований законодательства предоставила одно из помещений страховой медицинской компании без согласия собственника — министерства имущественных отношений Самарской области.
Виновному назначен штраф в виде 10% от цены совершенной сделки, размер которой составил более 7 тыс. руб.