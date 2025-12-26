В Казани на поставку автомобилей из бюджета республики выделили 24,4 млн

В Казани для нужд «Организатора городского парковочного пространства» закупят легковые автомобили на сумму 24,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Планируется приобрести 10 автомобилей Solaris KRS либо эквивалентные модели. Цена одного транспортного средства составляет 2,44 млн руб. Поставку машин необходимо выполнить до 31 марта 2026 года.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета Татарстана, также возможно привлечение внебюджетных и иных источников.

МКУ «Организатор городского парковочного пространства» отвечает за администрирование платных парковок в Казани. Основным видом деятельности учреждения является управление стоянками для транспортных средств.

Анна Кайдалова