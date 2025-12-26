Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Микроавтобус вылетел в кювет и упал на бок на Сланцевском шоссе

Водитель Hyundai Starex не справился с управлением на Сланцевском шоссе в Кингисеппе. Машина вылетела в кювет и упала на бок. Один человек пострадал, сообщили в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе.

Фото: Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба

Информация об инциденте поступила 26 декабря в 7:57. В результате ДТП пострадал пассажир микроавтобуса, он госпитализирован в центральную районную больницу Кингисеппа.

Артемий Чулков

