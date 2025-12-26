Следователь из Астрахани получил условный срок за взятку в 55 тыс. руб.

Ленинский районный суд назначил бывшему следователю астраханского УМВД два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Его обвинили в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани бывшего следователя осудили за взятку

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение» В Астрахани бывшего следователя осудили за взятку

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Следствие и суд установили, что сотрудник полиции предложил подозреваемому по его делу сделку: заплатить 55 тыс. руб., чтобы вместо ареста в его отношении избрали другую меру пресечения — подписку о невыезде. Подозреваемый на это согласился.

Сначала фигурант уголовного дела передал осужденному 5 тыс. руб. лично в руки, а затем через посредника передал оставшиеся 50 тыс. руб. Преступную деятельность пресекли следователи регионального СК совместно с сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Марина Окорокова