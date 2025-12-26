В Екатеринбурге открылась выставка «Метро как предчувствие»

В Музее истории Екатеринбурга подготовили экспозицию «Метро как предчувствие». Проект посвящен сразу двум юбилеям: 45-летию закладки и 35-летию запуска уральского метрополитена, сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Куратор выставки Светлана Булатова Фото: София Паникова Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Генеральный директор «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 5 Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Куратор выставки Светлана Булатова Фото: София Паникова Выставка «Метро как предчувствие» в Музее истории Екатеринбурга Фото: София Паникова Генеральный директор «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец Фото: София Паникова

«Для всех жителей Екатеринбурга, без исключения, метро — особенная транспортная артерия. Поэтому не зря наша выставка называется "Метро как предчувствие". С этим предчувствием свердловчане начали жить с 1967 года. Тема строительства метрополитена не выходит из повестки. А мы с вами все надеемся, что обретем дополнительные станции и ветки нашей маленькой, но очень любимой подземки»,— рассказал директор музея Игорь Пушкарев.

Экспозицию открывает схема трех веток метро, спроектированная в 80-х. На стеклянный холст нанесена флуоресцентная краска как образ мечты и метафора всей выставки. По словам куратора Светланы Булатовой, создавая эту выставку, команда музея попыталась заглянуть в прошлое. Ожидание чуда и эйфория от возможного строительства современного транспорта не покидала людей: «До этого все грезили космосом, но потом полюбили метро и захотели забраться на дно»,— добавила она.

Главными историческими артефактами стали папки из «капсулы времени». Ее заложили в 1973 году в Историческом сквере, а открыли в 2023 году. В документах расписан план по организации метрополитена до 1990 года.

В соседнем зале выстроена мемориальная зона, посвященная первому директору метрополитена Ивану Титову. В витрине: ключ, который передавался машинисту, подписанные документы по эксплуатации метро и головной убор. На стене галереи показали видеоинсталляцию с записью движения вагона по туннелю. Завершает показ «сенсорная станция», где можно почувствовать ветер надвигающегося поезда и ощутить запах подземки.

«Мое мнение твердое — надо строить вторую линию в полном объеме. Я это говорю с уверенностью, потому что несколько лет назад уже делали предпроектные наработки второй линии, даже проводили замеры пассажиропотока. Метрополитен должен расти и развиваться вместе с городом. Тем более в наших непростых климатических условиях»,— уточнил генеральный директор «Метрострой-ПТС» Юрий Дозорец.

Выставка будет работать до 26 апреля 2026 года.

София Паникова