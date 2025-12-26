Томский судмедэксперт взят под стражу по делу о взятках от похоронных агентств

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении заведующего Кривошеинским межрайонным отделением судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области». Фигурант дела заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, обвиняемый получал взятки от похоронных агентств за первоочередное проведение судебных исследований, выдачу родственникам тел для захоронения и справок о смерти граждан.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ России по Томской области и регионального УМВД.

Михаил Кичанов