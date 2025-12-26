Умер организатор международных поездок Ким Чен Ына

В КНДР умер заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон, лидер страны Ким Чен Ын направил венок в знак соболезнования. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Причина смерти не уточняется.

Ким Чхан Сон был кавалером ордена Ким Ир Сена и на протяжении многих лет занимал ключевые посты в партийно-государственном аппарате. «[Он] всегда был стойким и добросовестным, внес особый вклад в защиту авторитета нашей партии и повышение престижа государства за рубежом», — отмечает ЦТАК.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что Ким Чхан Сон курировал протокольное сопровождение лидера КНДР и подготовку крупных дипломатических мероприятий. В 2018 и 2019 годах он предварительно посещал площадки саммитов в Сингапуре и Ханое.

Кроме того, в 2018 году Ким Чхан Сон побывал в Южной Корее во время зимней Олимпиады в Пхенчхане, когда туда прибыла делегация КНДР во главе с сестрой лидера страны Ким Е Чжон. Он же организовывал рабочие переговоры по вопросам протокола перед межкорейским саммитом в апреле 2018 года.