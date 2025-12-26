В Самаре шестеро горожан организовали канал незаконной миграции

В Самаре шесть местных жителей обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев (ч. 3 ст. 322.1; ст. 322.3 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января 2024 по январь 2025 года обвиняемые в составе организованной группы незаконно зарабатывали на том, что заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры и помогали иностранцам нелегально находиться на территории РФ.

Установлено, что одна из обвиняемых составляла ложные уведомления о прибытии мигрантов по месту жительства, при этом предоставлять им жилье она не собиралась. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Советский районный суд.

Георгий Портнов