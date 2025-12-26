Глава СКР поручил возбудить дело из-за ситуации с эрозией почвы в Оренбуржье

СУ СКР по Оренбургской области возбудит уголовное дело по факту нарушений природоохранного законодательства. Соответствующее поручение руководителю регионального ведомства Вячеславу Зудерману дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации о деятельности предпринимателей в Новоорском районе, которые на протяжении 15 лет ведут разработку песчаных карьеров у поселка Новоорска, в том числе вблизи русла реки Кумак.

Авторы публикаций утверждают, что действия предпринимателей привели к опустыниванию территории и эрозии почвы. Местные жители неоднократно обращались в различные органы власти, однако ответа на свои обращения не получали. СУ СКР по Оренбургской области проводило проверку.

Георгий Портнов