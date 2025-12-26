Цена за кв. м на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,1%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,1%, что ниже среднего показателя по крупным городам России, сообщил сервис «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сервиса, в декабре медианная цена квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге составила 129 тыс. руб., что на 0,2% выше, чем в ноябре. Медианная полная цена вторичных объектов осталась на уровне 6,2 млн руб. (+0,3%). Год к году рост медианной стоимости квадратного метра составил 7,1%, а медианной полной цены – 6,4%. В ноябре оба показателя стагнировали. При этом количество предложений вторичного жилья в Екатеринбурге в декабре увеличилось на 1,1% по сравнению с ноябрем, однако за год сократилось на 8,4%.

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в среднем по городам-миллионникам в декабре, по данным «Яндекс Недвижимости», составила 149 тыс. руб. По словам коммерческого директора сервиса Евгения Белокурова, стагнация стоимости стала одним из главных трендов 2025 года, при этом отмечается рост активности покупателей — это связано со снижением ключевой ставки.

Ирина Пичурина