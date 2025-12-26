Температура в Петербурге вновь опустится ниже нулевой отметки вечером 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, на метеоусловия в Санкт-Петербурге окажет влияние гребень антициклона с запада, который принесет облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Местами небольшой снег и мокрый снег ожидаются в Ленинградской области. К вечеру температура в Северной столице вновь опустится ниже нулевой отметки, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В течение дня столбики термометров в Петербурге будут показывать 0…+2 градуса, в Ленинградской области — -2…+3 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 27 декабря, ночью — 0…-2 градуса, без существенных осадков, местами гололедица. Днем — 0…+2 градуса, мокрый снег, местами с дождем, возможен гололед.

Артемий Чулков