В Самаре расследуют пожар с одним погибшим и четырьмя пострадавшими

Начата проверка по факту пожара в Самаре, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает прокуратура.

Происшествие случилось в четверг, 25 декабря, в 13:00 (MSK+1) в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на пр. Кирова, 425. Пламя перекинулось на две соседние квартиры. Еще в одной квартире в результате огня пострадал балкон.

Пожар полностью ликвидировали в 16:08. Пламя охватило площадь 130 кв. м.

Пожарные спасли 26 человек, включая четырех детей. Из горящего здания были эвакуированы 32 человека.

В настоящее время управляющая компания восстанавливает электроснабжение в двух подъездах дома. Жильцы пострадавших квартир разместились у родственников. Причины пожара устанавливаются.

Георгий Портнов