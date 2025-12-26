Кабмин Японии утвердил проект рекордного бюджета на 2026 финансовый год

Правительство Японии в пятницу одобрило проект бюджета на 2026 финансовый год с рекордной суммой расходов в 122,31 трлн иен ($785 млрд), сообщает агентство Kyodo. Доходы запланированы в 83,74 трлн иен, что также относят к небывалым показателям. Увеличение бюджета вызвано экспансионистской налогово-бюджетной политикой премьер-министра Санаэ Такаити, которой она пытается поддержать экономику страны.

Бюджетный план является рекордно высоким второй год подряд, предыдущий первоначально равнялся 115,2 трлн иен. Агентство отмечает, что рост расходов дают, среди прочего, планы заказов ВПК (рекордные 9,04 трлн иен), а также соцобеспечение стареющего населения (39,06 трлн иен).

В соответствии с проектом бюджета правительство планирует выпустить новые облигации на сумму 29,58 трлн иен, чтобы покрыть дефицит доходов — почти четверть от общего объема. Агентство подчеркивает сильную долговую зависимость, а также усиление опасений в Японии по поводу дальнейшего ухудшения финансового состояния государства. Расходная политика нового премьера оказала давление на курс иены, что не предвещает ничего хорошего для страны с сильной зависимостью от импорта энергоносителей. Расходы на обслуживание долга, включая погашение и выплату процентов, достигли нового рекордного значения в 31,28 трлн иен.

В начале недели кабмин объявил прогноз роста ВВП на 1,3% в 2026 финансовом году, что выше прогноза на текущий год (1,1%). В Японии финансовый год считается с апреля. Одобрение бюджета парламентом ожидается к концу текущего финансового года.

Эрнест Филипповский