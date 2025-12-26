В Приамурье на границе с Китаем запустили обновленный пункт пропуска

В Амурской области торжественно запустили движение транспорта по новой инфраструктуре международного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган на границе с Китаем. В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, а также руководство региона. Старт движения по 16 новым полосам (ранее было 4 полосы) дал Виталий Савельев.

После реконструкции пропускная способность пункта вырастет в 4,5 раза и составит более 850 транспортных средств и около 5,5 тыс. человек в сутки. До этого пункт пропуска работал по временной схеме. Его максимальная мощность составляла 190 автомобилей и до 1000 пассажиров в сутки.

Одновременно были запущены два пассажирских терминала: на въезд и выезд. Пункт пропуска оснащен современным отечественным оборудованием, позволяющим сократить время досмотра грузового транспорта до 10 минут, также там установили инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволят сканировать 100 % транспортных средств с грузом и выявлять запрещенные к провозу предметы и вещества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Приамурья отмечают, что проект удалось реализовать несмотря на трудности, связанные с необходимостью перепроектирования и импортозамещения. Сейчас международный автомобильный мост через Амур обеспечивает регион круглогодичным коридором между Благовещенском и Хэйхэ. Ведутся переговоры с китайским правительством о двустороннем переходе на круглосуточный режим работы пунктов пропуска.

Анна Яшина, Благовещенск