Группа RBI продала жилья на 21 млрд рублей в 2025 году

Группа RBI по итогам 2025 года заключила договоров на продажу жилья на сумму 21 млрд рублей. По словам президента RBI Эдуарда Тиктинского, это на 50% больше, чем было заключено в 2024 году.

Сегодня в работе у группы (в стройке и предевелопменте) находится 500 тыс кв. м жилья. Президент RBI сообщил, что в следующем году компания планирует приобрести как минимум три новых участка под застройку. «Один из них мы, возможно, успеем оформить даже в этом году»,— заметил девелопер.

Планов по выходу в другие регионы у группы пока нет. Господин Тиктинский лишь отметил, что компания «присматривается» к Москве, но конкретных переговоров о покупке участков ещё ни с кем не ведет.

Валерий Грибанов