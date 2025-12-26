Над Ростовской областью уничтожили 23 беспилотника

Над территорией Ростовской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны были уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали. Всего над регионами России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Константин Соловьев