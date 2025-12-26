С пятницы в Свердловской области потеплеет

В Свердловской области ожидается потепление, начиная с 26 декабря, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Причиной станет циклон, который необычным путем продвигается по европейской части России — с Баренцева моря на юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Средний Урал окажется в теплой части циклона, что приведет к распространению более теплой воздушной массы с юго-запада. Она вытеснит арктический воздух в сторону Западной Сибири. Процесс потепления начнется с верхних слоев атмосферы, в то время как у земли сохранится холод. Смена воздушных масс сопровождается усилением ветра еще при относительно низких температурах. Температура днем 26 декабря после холодной ночи поднимется до -12°..-17°.

В Екатеринбурге самый холодный период был зафиксирован между 18:00 и 21:00 в четверг. В этот период наблюдалось усиление ветра, поэтому -27° ощущались как -38°. Днем пятницы в городе потеплеет до -13°..-15°, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. В субботу температура будет держаться на отметках -14° ночью и -9° днем, в воскресенье — ночью -13°, днем -9°. На следующей неделе, вплоть до 31 декабря, дневные температуры будут на уровне -11°.

Ирина Пичурина