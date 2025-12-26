Более 9 тыс. жителей севера Прикамья получат доступ к голубому топливу

В Пермском крае завершено строительство межпоселкового газопровода для газификации населенных пунктов Красновишерского и Чердынского округов. Общая протяженность газовых сетей превысила 100 км. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Планы по газификации севера Прикамья были еще в советское время,— отметил глава Прикамья,— но тогда так и не смогли их реализовать. Благодаря совместной работе с “Газпромом” удалось осуществить этот важный для региона и жителей проект. Доставим сетевой газ в Чердынь, а также в села Губдор и Серегово, поселки Березовая Старица и Рябинино. В населенных пунктах уже проложены распределительные сети. Доступ к голубому топливу получат более 9 тыс. человек».

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергея Черезова, трасса газопровода проходила через федеральную автодорогу, болота и скалистую местность. «Несмотря на сложные условия прокладки сетей, все работы выполнены в срок, и сегодня мы получили акт о готовности объекта. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован в следующем году»,— заявил господин Черезов.

Подать заявки на газификацию домов можно будет после ввода в эксплуатацию газопровода. Подключение будет бесплатным. Из краевого бюджета будут полностью компенсированы расходы на проведение сети непосредственно до конфорки. Бесплатно проводятся наружные и внутридомовые сети, ставятся прибор учета и плита.