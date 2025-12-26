Марка Zeekr стала лидером по продажам среди электрокаров с пробегом в Петербурге

По итогам 11 месяцев текущего года в Петербурге зарегистрировано 924 электромобиля с пробегом. По данным аналитического центра «Автомаркетолог», этот показатель на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время объем регистраций новых электрокаров в городе за январь-ноябрь 2025-го составил 629 единиц — на 37% меньше, чем годом ранее.

Лидером на вторичном рынке электромобилей в Петербурге, как и на первичном, является Zeekr — 212 регистраций. Бренд нарастил продажи в этом сегменте на 63%. В тройке также оказались Tesla и Bestune (139 и 135 регистраций соответственно). Наличие в лидерах Bestune — это следствие корпоративных закупок для сервисов такси, отмечают аналитики AutoRun SPb.

Доля продаж электрокаров на вторичном рынке в Петербурге с начала года достигает 0,54%. За тот же период прошлого года показатель был на уровне 0,39%.

Андрей Цедрик