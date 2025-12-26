Полиция Британии запросит у ФБР информацию о возможных преступлениях принца Эндрю
Полиция Великобритании намерена обратиться в ФБР за дополнительной информацией о предполагаемых преступлениях принца Эндрю на вечеринках, организованных Гислейн Максвелл — сообщницей американского финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает The Times, в опубликованных Минюстом США документах по делу Эпштейна существуют «недоказанные утверждения» о таких преступлениях.
Принц Эндрю
Фото: David Mirzoeff / Pool / Reuters
Так, в файлах содержатся показания жительницы Великобритании о том, что в детском возрасте отец накачал ее наркотиками и отвез на вечеринку в коттедж в Виндзорском поместье, которое позже стало домом герцога и герцогини Сассекских. Там Гислейн Максвелл удерживала ее на столе, пытала электрическим током, а принц Эндрю и остальные мужчина наблюдали за этим.
Кроме того, в опубликованных документах содержатся указания о том, что Гислейн Максвелл искала «веселых девушек», которые должны были сопровождать принца Эндрю во время официального визита в Перу.
Файлы дела покойного финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна публикуются в соответствии с принятым 19 декабря «Актом о прозрачности файлов Эпштейна». Сообщница финансиста Гислейн Максвелл, обвиненная в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в настоящее время отбывает 20-летний тюремный срок. Принц Эндрю является братом британского короля Карла III. В октябре этого года монарх лишил своего брата всех титулов и почестей на фоне разоблачений его дружбы с Эпштейном.