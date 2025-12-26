Капремонт театра юного зрителя в Омске выполнит омская строительная компания

В январе 2026 года в здании театра юного зрителя в Омске начнется капитальный ремонт. Согласно результатам аукциона по выбору подрядчика на портале госзакупок, ремонтировать ТЮЗ будет омское ООО «Арт Ремстрой». Компания выиграла конкурс, предложив выполнить работы за 294,5 млн руб. Начальная цена контракта составляла 300,1 млн руб. Второй участник аукциона предложил за подряд 297 млн руб. Всего на участие в конкурсе поступили три заявки, одну из них комиссия отклонила из-за несоответствия участника закупки требованиям конкурса.

Согласно технической документации, строителям предстоит привести в нормативное состояние фойе и тамбур театра, кровлю здания, облицовку, фасады, лестницу, сцены, зрительный зал, отремонтировать системы отопления, водоснабжения и электричества. Сдать работы подрядчику нужно в августе 2026 года.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Арт Ремстрой» зарегистрировано в Омске в 2007 году и специализируется на строительстве автомобильных дорог. Единственным учредителем и директором с момента основания является Карен Мартоян. В 2024 году выручка компании составила 2,09 млрд руб., снизившись на 14% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль сократилась на 74%, до 12,5 млн руб.

Лолита Белова