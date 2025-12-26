Известную иркутскую предпринимательницу осудили за попытку незаконно получить 500 млн руб.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимательницы Татьяны Казаковой и ее сообщницы. Женщины признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Судом установлено, что в период с 2012 по 2015 годы предпринимательница сфабриковала фальшивую расписку от имени сына своего бывшего супруга, о наличии перед ней долга в размере свыше 200 млн руб. Как уточняет пресс-служба СКР по Иркутской области, используя поддельную расписку, женщина через суд пыталась взыскать более 500 млн руб., с учетом суммы долга и накопившихся процентов.

Кроме того, Казакова вместе с подельницей пыталась получить возмещения из федерального бюджета НДС в размере свыше 5,5 млн руб. При этом соучастницы «достоверно знали об отсутствии прав на получение возмещений». Пресс-служба прокуратуры Иркутской области отмечает, что в ходе судебного процесса фигурантки полностью признали свою вину.

Суд приговорил Казакову к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб. Однако отбывать срок Татьяна Казакова начнет после достижения четырнадцатилетнего возраста своего младшего ребенка. Ее сообщнице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 300 тыс. руб.

Влад Никифоров