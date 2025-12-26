Новосибирская промышленность потеряла 2% по итогам 11 месяцев

Падение промышленного производства в Новосибирской области по итогам 11 месяцев составило 2%. Последние в 2025 году данные об индексе промпроизводства в регионе представил Новосибирскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Снижение производства наблюдалось в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении — на 0,9%, в обрабатывающих производствах — на 2,5%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 13,4%»,— говорится в сообщении ведомства. Рост — на 2,2% — зафиксирован лишь в добыче полезных ископаемых.

При этом индекс промпроизводства оказался выше 100% в ряде сегментов обрабатывающих производств. Так, в металлургии он составил 114,9%, в выпуске лекарственных средств и материалов — 107,3%, в производстве пищевых продуктов — 103,9%.

Из десяти регионов Сибирского федерального округа рост промышленного производства по итогам января—ноября 2025 года зарегистрирован только в трех. В их числе Республика Хакасия (на 3,6%), Омская область (на 2,7%) и Республика Алтай (на 0,2%).

Валерий Лавский