Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в салоне Петербурга

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу направило обращение в полицию после появления в соцсетях видео с львенком в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на видео запечатлен детеныш льва в возрасте около полутора-двух месяцев. По информации авторов публикации, животное по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей. Специалисты отмечают, что в таком возрасте львята требуют специализированного ухода и ветеринарного сопровождения, а раннее разлучение с матерью создает риски для здоровья.

«С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения»,— говорится в сообщении Росприроднадзора.