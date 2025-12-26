Новосибирские волейболисты вышли в финал Суперкубка России

Новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань» встретятся в финале Суперкубка России среди мужских команд. Главный матч турнира состоится 26 декабря.

Суперкубок с участием четырех команд стартовал в Санкт-Петербурге 25 декабря. В полуфинале «Локомотив» одолел московское «Динамо» со счетом 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Диагональный новосибирцев Илья Казаченков набрал 28 очков, то есть более четверти всех очков команды. «В третьей партии мы поймали кураж, а “Динамо” отпустило голову в третьей партии. Мы серьезно настраивались на третий сет, так как он был очень важен — после таких сетов соперник начинает играть сильнее. И надо обязательно было забирать четвертый»,— сказал он после матча (цитата по сайту Всероссийской федерации волейбола).

В другом полуфинале «Зенит-Казань» был сильнее хозяев площадки — санкт-петербургского «Зенита». Команда из Татарстана выиграла со счетом 3:2.

Валерий Лавский