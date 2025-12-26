В список «худших из худших» преступников в США попали 18 россиян и 27 украинцев

Министерство внутренней безопасности США ведет электронную базу иностранцев-преступников, арестованных американской иммиграционной и таможенной службой. Этих людей ведомство называет «худшими из худших». За 11 месяцев 2025 года в этом списке оказались 18 россиян, 27 украинцев и два белоруса.

Россиян вносили в этот список за нападения, сексуальное насилие, продажу наркотиков, кражу персональных данных, воровство, отмывание денег, владение оружием, взяточничество и за незаконный ввоз мигрантов. Гражданка Республики Беларусь была арестована в Питтсбурге за ограбление, ее соотечественник был пойман за нападение в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Украинцы занимались мошенничеством, торговали наркотиками и совершали преступления сексуального характера. Одного из них арестовали за убийство. ТАСС отмечает, что граждан Украины в этом списке больше, чем представителей какой-либо другой постсоветской страны.

В этом же списке перечислены 22 гражданина Армении, три выходца из Казахстана, а также двое граждан Грузии: одного из них задержали за продажу марихуаны, второго — за хранение наркотиков. Основная часть фигурирующих в перечне людей — это граждане государств Латинской Америки. Например, мексиканцев в базе — несколько тысяч.