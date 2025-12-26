Три кандидата допущены к выборам мэра Кызыла
Три кандидата будут бороться за пост мэра Кызыла. Это следует из сообщения городского хурала представителей столицы Республики Тыва по итогам заседания конкурсной комиссии 25 декабря.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Учитывая итоги первого и второго заседаний конкурсной комиссии хурала представителей города Кызыла, общее число рекомендованных кандидатов составило три человека»,— говорится в сообщении. Фамилии претендентов не указываются.
Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально датой проведения конкурса было объявлено 25 ноября. Но из восьми кандидатов четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание конкурсной комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. Поэтому было объявлено о проведении второго заседания комиссии 25 декабря. К нему заявления подали еще семь человек. Но только двое из них были допущены к конкурсу и прошли его.
Мэр Кызыла избирается депутатами муниципального парламента из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Очередная сессия назначена на 29 декабря, но вопрос об избрании мэра в проект повестки дня пока не внесен.
Напомним, конкурс был объявлен после решения Верховного суда Тувы по иску главы города (спикера хурала представителей) Ирины Казанцевой о расторжении трудового договора с мэром Каримом Сагаан-оолом. Хурал отправил его в отставку в начале ноября.