Три кандидата допущены к выборам мэра Кызыла

Три кандидата будут бороться за пост мэра Кызыла. Это следует из сообщения городского хурала представителей столицы Республики Тыва по итогам заседания конкурсной комиссии 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Учитывая итоги первого и второго заседаний конкурсной комиссии хурала представителей города Кызыла, общее число рекомендованных кандидатов составило три человека»,— говорится в сообщении. Фамилии претендентов не указываются.

Как писал «Ъ-Сибирь», первоначально датой проведения конкурса было объявлено 25 ноября. Но из восьми кандидатов четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание конкурсной комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. Поэтому было объявлено о проведении второго заседания комиссии 25 декабря. К нему заявления подали еще семь человек. Но только двое из них были допущены к конкурсу и прошли его.

Мэр Кызыла избирается депутатами муниципального парламента из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Очередная сессия назначена на 29 декабря, но вопрос об избрании мэра в проект повестки дня пока не внесен.

Напомним, конкурс был объявлен после решения Верховного суда Тувы по иску главы города (спикера хурала представителей) Ирины Казанцевой о расторжении трудового договора с мэром Каримом Сагаан-оолом. Хурал отправил его в отставку в начале ноября.

Валерий Лавский