В России предотвратили 176 тыс. попыток продажи нелегальной икры с октября

Система цифровой маркировки «Честный знак» с 1 октября этого года заблокировала более 176 тыс. попыток продажи икры, не прошедшей обязательную проверку. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза, передает «Интерфакс».

Икра осетровых и лососевых рыб подлежит обязательной маркировке с 1 мая 2024 года. Каждая упаковка должна содержать специальный цифровой код, который с 1 октября 2025 года подлежит обязательной проверке на кассах магазинов. При сканировании происходит автоматическая проверка легальности оборота и срока годности товара. Если продукт не соответствует какому-либо критерию (например, истек срок годности), кассовая система блокирует продажу.