Три человека погибли в результате шторма в Калифорнии

Минимум три человека погибли в результате наводнения в Калифорнии в Рождество. По информации Los Angeles Times, заместитель шерифа округа Сакраменто попал в аварию и погиб на мокрой дороге рано утром 24 декабря. В тот же день в Сан-Диего 60-летний мужчина погиб от падения дерева в результате сильного ветра. Деталей третьей смерти в результате шторма не приводится.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в шести округах: Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Шаста.

В штате перекрыты дороги, специалисты предупреждают об оползнях и наводнениях. Более 110 тыс. домов и предприятий остались без электроэнергии. По информации синоптиков, шторм продолжится в пятницу, а после в регион придет солнечная и сухая погода.