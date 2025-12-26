Вечер профессионального бокса, бал-маскарад и премьера «Осенней сонаты»

Год стремительно мчится к концу, но праздник только набирает обороты! Собрали для вас все самое интересное, что уже сейчас происходит в Воронеже и вокруг: от мастер-классов и елок до праздничных концертов и рождественских ярмарок. Как провести последние выходные уходящего года – в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Афиша бала-маскарада «Липецкое новогодье»

Фото: dkgoroda.ru

Отправиться прямиком на бал-маскарад смогут участники туристического маршрута «Липецкое новогодье». В городском Дворце культуры 28 декабря ожидаются танцы, выступления артистов цирка, дворянские игры, музыкальный салон и литературная гостиная. В программу включено посещение бала, проезд из Воронежа и обратно на электричке, обзорная экскурсия по Липецку.

Предпремьерный показ новой кинокартины Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» пройдет в «Синема Парке» в «Галерее Чижова» 26 декабря. Фильм удостоен премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. После просмотра можно будет обменяться впечатлениями от увиденного.

Премьера спектакля «Осенняя соната» состоится 26 и 27 декабря в Никитинском театре. Текст Андрея Гончарова по мотивам киносценария Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Режиссер – Андрей Гончаров.

Мастер-класс «Новогодние игрушки»

Фото: govvrn.ru

В музее имени Крамского 27 и 28 декабря состоится мастер-класс «Новогодние игрушки». Участники распишут с помощью линера и акварели глиняные заготовки животных – кота, белки и лисы.

Абсурдное предновогоднее происшествие будет ждать зрителей в центре культуры и искусства «Прогресс» 27 декабря. Эскиз спектакля в постановке Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?». Жильцы одного из подъездов в типичной многоэтажке соберутся на предновогоднем собрании, чтобы разобраться в трех волнующих вопросах: «Кто виноват? Что делать? И кто писает в лифте?». Еще одна премьера пройдет в «Прогрессе» для детей. Театральная СТУДИЯ17 представит 28 декабря спектакль «Ежулька и все, все, все!» по мотивам книги Лорен Кастильо в переводе Ольги Варшавер. Режиссер – Александр Новиков.

В пространстве «Сфера» 26 декабря состоится мастер-класс по созданию китайских украшений из шнурков, которые привлекают удачу. 27 декабря можно будет слепить из глины тарелку-елку и сделать из бутылок елочные игрушки.

Создать новогоднюю композицию можно будет и в креативном кластере «Станция» 27 декабря. Под руководством управляющей цветочной мастерской «Киоск» участники изготовят стильное праздничное украшение.

В литературном музее имени Бунина 27 декабря пройдет праздничная музейная игра «Путешествие за новогодними впечатлениями». Участники смогут узнать о новогодних традициях любимых стран писателя, интересные подробности его приключений и получить новогодний сюрприз от Ивана Бунина.

Новогоднее представление у елки

Фото: voronezhdrama.ru

Новогоднее представление у елки с 26 по 28 декабря состоится в драмтеатре имени Кольцова. Ребят ждут новые приключения семьи Изобреталкиных, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционный хоровод возле елки, игры, шутки, танцы и много музыки.

В Воронежском концертом зале с 26 по 28 декабря покажут новогодний спектакль «Сказка, которой не было». В интерактивной постановке сможет поучаствовать каждый ребенок. Перед показом спектакля в фойе у новогодней елки пройдет интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Зарядить праздничным настроением приглашает музыкальный коллектив Lumisfera на концерте «Волшебный свет Рождества». 27 декабря слушателям исполнят популярные рождественские хиты и саундтреки в сиянии свечей.

В Доме архитектора 27 декабря проведут мастер-класс по каллиграфии. В программе рисунки и флориши пером, доступная теория, разбор материалов и инструментов, работа по прописям и без, а также мягкое погружение в практику письма. 28 декабря участники создадут металлические елочные украшения. На мастер-классе научат делать выпуклый рисунок и задавать фактуру.

Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 23 декабря по 11 января здесь покажут ежегодную новогоднюю архитектурную выставку «Эстетикон.Ритм». Эстетикон — вымышленный утопичный город, но при этом каждый найдет в нем что-то знакомое и близкое. Раз в год он открывает свои двери-порталы в Доме архитектора.

Пряничная мастерская во Дворце Ольденбургских будет работать 28 декабря. Дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой очутятся на секретной кухне, помогут пряничным человечкам собрать ингредиенты радости и добра, чтобы испечь настоящий новогодний десерт.

Мастер-класс «Новогоднее мобильное стрит-фото» проведет 28 декабря фотограф Ксения Максимова в центре креативных индустрий «Матрешка». Участники прогуляются по улицам города в поисках интересных кадров и сделают праздничные стрит фото на смартфон. Ксения расскажет о том, какие ракурсы делают снимок необычным, как работать с естественным светом и тенями, как выделить главный объект в кадре, а потом быстро улучшить фото в мобильном редакторе.

Дворец спорта имени Василия Меркулова

Фото: gbuvosport.ru

Вечер профессионального бокса пройдет 28 декабря на площадке ДС имени Василия Меркулова. Мероприятие объединит спортсменов из России, Кубы, Камеруна, Грузии и Таджикистана. Зрители увидят восемь захватывающих боев. Главным боем вечера станет женский поединок. На ринге встретятся действующая чемпионка Центрального федерального округа по кикбоксингу и боксу Мария Емельянова и трехкратная чемпионка Африки Ngoune Reinelaure из Камеруна.

В студии на Пятницкого, 52, пройдет 28 декабря мастер-класс по изготовлению кадомацу – традиционного японского украшения к Новому году. Его проведет Елена Недожогина — японист, преподаватель японского языка клуба «Цукибанаси». Японская елка состоит из свежего бамбука и сосновых веток, иногда к букету добавляют папоротник и сливовые цветы, а также зигзагообразные бумажные украшения сидэ. Композиция перевязывается соломенной веревкой «симэнава».

На катке в парке «Дельфин» 26 и 28 декабря проведут открытый урок по фигурному катанию, а 27 декабря состоится вечер с DJ. Кроме того, на аллее от маяка вдоль газонов растянется новогодняя ярмарка мастеров с изделиями ручной работы.

Подготовила Дарья Вербицкая