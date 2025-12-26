Восемь человек погибли при обрушении пятиэтажного дома в Египте

Восемь человек погибли в результате обрушения пятиэтажного дома на севере провинции Эль-Гиза. Спустя два дня спасатели завершили поисковые работы в завалах здания. Еще 15 человек пострадали.

Как сообщает государственное издание Al-Ahram, обрушение произошло вечером 23 декабря в районе Эмбаба. При обрушении также были повреждены несколько соседних зданий, их жителей эвакуировали. Спасатели разбирали завалы вручную, так как улица, на которой находился дом, слишком узкая для использования тяжелой техники. Была создана специальная инженерная комиссия, которая проверит в том числе версии несогласованной реконструкции здания, добавило издание.

Эмбаба считается густонаселенным рабочим районом на окраине Каира. В районе часто встречаются узкие улицы и хаотичная застройка.