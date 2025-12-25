В Иркутской области появится шесть «трезвых сел», где запретят продавать алкоголь
В Иркутской области с 1 сентября 2026 года появится 6 «трезвых сел», сообщило правительство региона. В них полностью запретят розничную продажу алкоголя.
По информации правительства, запрет на продажу спиртных напитков вводится на основании обращений глав муниципалитетов, а также по результатам голосования самих жителей.
В список «трезвых сел» вошли:
- село Тарасово и деревня Юхта Казачинско-Ленского района (население на 2010 год: 117 и 191 человек);
- село Банщиково и деревня Салтыкова Киренского района (67 и 81 человек на 2010 год);
- поселок Слюдянка Мамско-Чуйского района (5 человек на 2021 год, с 2005 года признан нежилым);
- деревня Миллерова Нижнеудинского района (34 человека на 2010 год).
Запрет продажи алкоголя не распространяется на заведения общепита, отметили власти.
В правительстве объяснили ограничения необходимостью снижения потребления алкоголя. «В отдаленных от областного центра населенных пунктах, как правило, складывается более негативная тенденция с употреблением спиртных напитков»,— указано в сообщении.