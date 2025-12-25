Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных

В России собрали две тыс. посылок для людей, которые сейчас находятся в плену на Украине, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Украина тоже отправит в Россию посылки для украинцев, находящихся в плену.

Акция происходит при поддержке Международного комитета Красного Креста, отметила госпожа Москалькова. «Каждому от родных передадим письмо, если родные хотят передать это письмо»,— сказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

Госпожа Москалькова напомнила, что 16 декабря Россия и Украина обменялись письмами для военнопленных. Они получат их до Нового года. «Это очень важно, чтобы люди, которые в плену, они получали информацию из дома и понимали, что государство с ними»,— добавила она.