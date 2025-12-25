Губернатор Гладков назвал ситуацию в Белгородской области крайне тяжелой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстановка в регионе остается крайне тяжелой. Такую оценку он дал в комментарии «РИА Новости».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В течение дня 25 декабря под удар попали шесть муниципалитетов региона. Ранен один мирный житель. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ.

С 11 апреля 2022 года в Белгородской области введен желтый уровень террористической опасности. С августа 2024-го — режим КТО, с 15 августа ситуацию в регионе признали ЧС федерального уровня.