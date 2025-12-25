Телеведущий Иван Ургант запустил свой YouTube-канал под названием «Живой Ургант». Первое видео — «Ургант удивил даже близких» — опубликовано сегодня.

На ролике показано, как господин Ургант стоит на фоне новогодней елки в Москве. Видео длится почти полторы минуты.

«За двадцать пятый год наснимали всяких видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается. По такому принципу пойдем»,— сказал Иван Ургант в видеоролике. Он поздравил зрителей с Новым годом и прочитал шуточное стихотворение о снежинке.

Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел в эфир «Первого канала» 21 февраля 2022 года. В 2024 году Иван Ургант и журналист Владимир Познер выступили в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». Также в прошлом году их совместные выступления прошли в Берлине, Цюрихе и Франкфурте. В феврале 2025-го телеведущий анонсировал концертный тур «Живой Ургант», выступить с которым он планирует в нескольких странах.