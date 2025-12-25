Суд в Сочи поддержал астраханский закон об эвтаназии бродячих собак

Третий апелляционный суд признал законным региональное законодательство Астраханской области, регулирующее обращение с бездомными животными. Решение облсуда, вынесенное в июле, осталось в силе.

Закон Астраханской области об эвтаназии бродячих собак признан корректным

Фото: Нина Шевченко

Закон об обращении с бродячими собаками облдепы приняли в декабре 2023 года. В конце 2024 года его дополнили понятием «экстраординарная ситуация». С марта этого года режим начал действовать. Ранее для безнадзорных животных предусматривались только два варианта: помещение в приют или возврат на прежнее место обитания после стерилизации и вакцинации. Согласно принятому закону, собак будут усыплять в течение 15 дней, если они не найдут хозяина. Его авторы указывают, что усыпление необходимо в случаях, когда количество бездомных животных становится слишком большим или фиксируются случаи нападения на людей. В таких ситуациях, как считают законодатели, стерилизации недостаточно для решения проблемы.

С новеллой не согласились зоозащитники и попытались оспорить отдельные положения закона, принятого в декабре 2023 года, а также перечень заболеваний, при которых уличным собакам показана эвтаназия, установленный областной службой ветеринарии. Безуспешно.

Власти Астраханской области ввели административную ответственность за препятствование отлову безнадзорных животных в ноябре 2025 года. Штраф за нарушение запрета составляет до 20 тыс. руб. Поводом для принятия таких мер стал рост числа нападений собак на людей и ухудшением ситуации с бешенством в регионе.

Нина Шевченко