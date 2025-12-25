Треть опрошенных жителей Ульяновской области хотят встретить Новый год без алкоголя

Специалисты государственного учреждения здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области» в преддверии Нового года провели онлайн-опрос населения, сообщил в четверг региональный минздрав.

Опрос, по данным ведомства, проводился в течение 10 дней, в нем приняли участие 3533 ульяновца. В анкету были включены вопросы, отражающие особенности питания, физической активности, отношение к алкоголю, психоэмоциональное состояние.

74% участников опроса ответили, что планируют в праздники придерживаться правильного и сбалансированного питания: для поддержания иммунитета в холодные зимние дни жители региона включают в рацион фрукты, овощи и орехи (36%), а также рыбу и мясо (34%).

«Больше трети респондентов» (точный процент не назван) сказали, что намерены отказаться в праздники от употребления алкоголя. 55% опрошенных планируют сохранить привычный уровень физической активности, еще 30,5% намерены увеличить физическую активность в праздничные дни.

Большинство респондентов (59%) предполагают, что режим сна в выходные дни у них «изменится незначительно», но только 17% участников опроса отметили, что понимают важность сохранения постоянного графика сна и бодрствования.

Согласно данным опроса, психоэмоциональное здоровье ульяновцев в преддверии праздников в целом выше среднего: у 47% преобладает позитивный настрой, а у 45,5% – нейтральный эмоциональный фон.

Андрей Васильев, Ульяновск