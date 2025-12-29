Бой с тенью

С 2026 года для граждан и бизнеса налоговая реальность вновь изменится — вступит в силу еще один пакет фискальных изменений, включающий рост ставки НДС с 20% до 22%. Подняв за два последних года основные крупные налоги, далее правительство намерено перейти к улучшению администрирования — к системной работе по обелению экономики. Так что одним из приоритетов 2026 года станет снижение рисков ухода бизнеса в тень на фоне роста налоговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Евгения Крючкова Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Евгения Крючкова Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак

Дефицитный бюджет вынудил правительство пойти на новое повышение налогов, хотя в 2024-м власти заявляли о неизменности налоговых параметров до 2030 года. Напомним, среди нововведений, заработавших с 2025-го,— пятиступенчатая шкала НДФЛ и повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. После таких масштабных изменений пространство для маневра заметно уменьшилось, но все же оставалось.

В итоге пересмотру подвергся самый «доходный» для федерального бюджета налог — НДС, который прошлые изменения не затронули. Базовая ставка с 2026 года поднимется с 20% до 22%, что неизбежно повысит нагрузку на потребителей.

Владимир Путин уже заявлял, что повышение НДС может оказаться временной мерой, но никаких сроков ее действия не обозначил.

Серьезное повышение налоговой нагрузки ожидает и малый бизнес — за счет дальнейшего расширения числа плательщиков НДС среди пользователей упрощенной и патентной систем налогообложения. С 2025 года был введен порог доходов, с которого возникает обязанность уплаты этого налога,— 60 млн руб. в год. Теперь правительство, объясняя изменения необходимостью борьбы с дроблением бизнеса, пошло на более серьезное снижение этого порога: с 2026-го он составит 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., а с 2028-го — 10 млн руб. Также для большей части малого и среднего бизнеса, который не относится к приоритетным отраслям, отменяются льготы по страховым взносам.

В итоге за последние два года правительство повысило основные крупные налоги и существенно увеличило нагрузку на малый бизнес.

На этом фоне Минфин уже констатировал «сужение фискального пространства», что, видимо, стоит трактовать как признание практически исчерпанными возможностей для дальнейших серьезных налоговых изменений, хотя полностью исключать такой сценарий все же нельзя. Из крупных налогов есть еще НДПИ, но при нынешних низких ценах на нефть и санкциях поднять его не получится. Для малого бизнеса «островками стабильности» остаются экспериментальные режимы — автоматизированная упрощенная система налогообложения, которая позволяет малому бизнесу (с рядом ограничений) с оборотом до 60 млн руб. не платить НДС, и режим самозанятых. Эти механизмы изменения практически не затронули — правительство обещало не корректировать их до завершения экспериментов (АУСН — до конца 2027 года, а режим самозанятых — до конца 2028-го).

Теперь «бюджетная эффективность» налоговых изменений во многом будет зависеть от администрирования и успехов в борьбе с теневым сектором — для предотвращения рисков сокращения налоговой базы из-за ухода бизнеса в тень на фоне роста фискальной нагрузки. Сам подход далеко не новый: в том или ином виде борьба с налоговой оптимизацией всегда стояла на повестке, а в чем-то уже стала рутиной для налоговой службы.

Теперь же обеление экономики обозначено одним из приоритетов работы правительства на 2026 год — к вопросу уже планируется подойти более системно.

Так, Белый дом утвердил план по обелению экономики, реализация которого, как предполагается, должна сократить теневой сектор на 1,5 пункта ВВП за три года (сейчас 10–12%) и приносить до 1 трлн руб. в год с 2027-го в бюджеты всех уровней.

План предусматривает ряд мер, которые должны в конечном счете привести к росту собираемости налогов. Среди них — обеление торговли, в частности, за счет более пристального внимания к использованию онлайн-касс (правительство уже предложило в 2,5 раза повысить штрафы за нарушения в этой сфере), а также борьба с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми для экономии на налогах (планируется усилить ответственность работодателей за такие действия). Активная фаза реализации плана начнется в 2026 году. Пока сложно сказать, что перевесит: ответственность за уход в тень или потенциальная выгода от такого решения на фоне роста налоговой нагрузки.