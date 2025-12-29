Пищевые подходы

Несмотря на стабилизацию или снижение в 2025 году стоимости многих базовых продуктов питания, власти всерьез заговорили о выработке принципов, направленных на ограничение ценовых колебаний. Меры пока чаще вызывают неприятие бизнеса, чем активное одобрение. В 2026 году перед рынком встанет очевидный вопрос: не перевесят ли риски такого регулирования потенциальной выгоды.

Заместитель заведующего отделом потребительского рынка Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на продукты питания — больная тема для российских потребителей, даже когда их рост кажется не слишком выраженным. Это хорошо показал уходящий год. Средняя стоимость продуктовой корзины российских потребителей к Новому году, по данным «Руспродсоюза», выросла всего на 6%. Год к году динамика замедлилась на 5,8 процентного пункта и стала фактически соответствовать уровню инфляции. Крупных потрясений, таких как, например, скачки потребительских цен на сливочное масло, картофель или яйца, как это наблюдалось в прошлые периоды, в этом году тоже удалось избежать. Исключением, пожалуй, стали только шоколад и кофе, розничные цены на которые, согласно Росстату, выросли более чем на 25%. Но эти продукты, во-первых, находятся за пределами базовой корзины, а во-вторых, все же производятся из импортного сырья. Те же овощи борщевого набора осенью активно дешевели, а на яичном рынке и вовсе начался кризис перепроизводства.

Но граждане придерживаются иного мнения относительно роста потребительских цен. Это хорошо показала «Прямая линия» с президентом РФ.

«Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в два раза»,— спросил Владимира Путина многодетный отец из Самарской области. Ответ был получен развернутый: потребительская корзина — дело сугубо личное, и продовольственная инфляция конкретной семьи может существенно отличаться от средних значений по рынку. Но, вероятно, «осадочек остался». Так что не стоит удивляться, что именно в 2025 году российские власти начали всерьез обсуждать принципы возможного госрегулирования цен. И эта тема вполне может стать основной для рынка продовольственной розницы в 2026 году.

Речь в первую очередь об изменениях в закон о торговле, над которыми сейчас активно работают Минсельхоз и Минпромторг. Основная задача профильных регуляторов — увести рынок от существенных ценовых скачков. Изначально власти рассматривали два сценария: превентивное установление ценовых коридоров на конкретные продукты питания или переход рынка на долгосрочные контракты. Остановились пока на втором, более мягком. Первый вариант слишком жестким стал казаться и самим властям. «Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту»,— говорил недавно в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Рассматриваемый вариант регулирования предполагает, что контракты между ритейлерами и поставщиками будут содержать формулы определения цен.

Пересматривать условия можно будет не чаще раза в год. Именно в рамках долгосрочных контрактов ритейлеры должны будут закупать основной объем продуктов в отдельных категориях. Каких именно — пока не решено. Но, вероятно, выбор падет на самые базовые. Модель позиционируется как выгодная для бизнеса: аграрии получат гарантированный рынок сбыта и не будут сильно терять в доходах при рыночном падении закупочных цен. Впрочем, и заработать на их росте не удастся.

Перспектива госрегулирования условий взаиморасчетов между производителями и ритейлерами, как и следовало ожидать, не встретила однозначной поддержки среди представителей бизнеса. Вмешательство властей в ценообразование заканчивается, как правило, снижением маржинальности: производители лишаются возможности оперативно реагировать на колебания себестоимости производства.

Очевидным риском станет банальное снижение выпуска низкомаржинальных категорий товаров, а значит — сокращение предложения.

В перечне выведенных из производства товаров одновременно могут оказаться и те самые социально значимые. Наводнить в ответ на это рынок импортом может быть не так просто: действуют санкции, то есть сохраняются проблемы с платежами, да и введенное РФ продовольственное эмбарго пока никто не отменял. Актуальным в таких условиях может стать уже вопрос, не почему подорожала курица, а куда она делась.

Долгосрочные контракты не единственная мера, направленная на стабилизацию внутренних цен и повышение прозрачности. В том же контексте можно посмотреть на инициативы, направленные на проведение обязательной регистрации внебиржевых договоров. Например, на рыбном рынке эта практика станет обязательной уже с марта 2026 года. Сам процесс не кажется бизнесу затратным, хотя и внушает опасение — что, если следующим шагом станет обязательная продажа на бирже части продукции. Возможно, значительной: ранее всерьез обсуждалось установление норматива в 25%.

Учитывая начавшееся противостояние, экзистенциально важным для рынка в следующем году может стать вопрос самой целесообразности такой борьбы. Ведь ограничение цен не единственный способ поддержать потребительские корзины граждан. Но речь здесь будет идти совсем о другой, в большей степени социальной политике.

Александра Мерцалова