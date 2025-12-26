«Другой сценарий» Ирады Берг

10 декабря писательница Ирада Берг презентовала в Доме книги новый сборник рассказов и пьес, действия в которых происходят на фоне Петербурга и Парижа. Сборник вышел в издательстве «РИПОЛ классик», где ранее печатались другие ее произведения. Книга приглашает читателя задуматься о переменах и о том, как важно не бояться свернуть с привычного пути, чтобы приблизиться к своей мечте. «Другой сценарий» — это собрание историй о любви, дружбе, выборе и тех моментах, когда жизнь словно предлагает человеку сыграть новую роль, сказано в релизе книги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сабурова Фото: Наталья Сабурова

«Эти рассказы словно дышат двумя городами — Санкт-Петербургом и Парижем. В них есть влажный блеск петербургских крыш, утренний свет на набережных Сены, запах кофе в маленьких кафе и то самое щемящее чувство, когда понимаешь: пора выйти из привычной роли,— говорят в издательстве.— Автор приглашает задуматься о самом важном для любого человека, независимо от его пройденного пути».

В сборник вошли рассказы «Другой сценарий», «Новая звезда», «Концерт», «Песочные замки», повесть «Нина», которая рассказывает о женщине, ищущей связь со своим ребенком, которую она не чувствовала, а также пьесы «Модильяни», «Потерянный рай», «Райский сад» и «Дочки-матери».

«Полтора года я работала над ней, собирая истории, голоса, чувства — все то, что становилось словами и оживало на страницах,— прокомментировала писательница.— Эта книга — приглашение подумать о переломных моментах, вспомнить ситуации, когда хотелось свернуть с привычной дороги, и, возможно, сделать это прямо сейчас».

Истории из сборника не дают готовых рецептов и не диктуют правил, но они открывают дверь в пространство возможностей, где можно задать себе неудобные вопросы, вспомнить о забытых мечтах и решиться на шаг в неизвестность. Сама Ирада Берг еще в школе мечтала стать писательницей и актрисой, но путь к мечте оказался долгим. «Все началось с романа "Contione/Встреча", потом был сборник "Петрикор", проект "Чтения со смыслом". А несколько лет назад я впервые вышла на сцену в спектакле по собственной пьесе. Иногда перемены в жизни становятся основой для другого сценария»,— отмечает автор.

Ирада Берг по окончании университета три года преподавала немецкий язык, а потом пришла на работу в международный отдел Екатерининского дворца в Царском Селе. За восемь лет работы во дворце она встречалась со многими интересными и знаменитыми людьми. «Потом еще восемь лет я работала в другом музее, и только спустя двадцать лет я решила изменить сценарий своей жизни и занялась творчеством»,— говорит писательница.

Сейчас она известна как автор проекта «Чтения со смыслом», который объединяет известных писателей, артистов, режиссеров театра и кино, а также всех тех, кто только еще начинает свой путь в искусстве. Среди участников этого проекта — Мария Миронова, Максим Матвеев, Марина Зудина, Павел Табаков, Игорь Миркурбанов, Елизавета Боярская, Андрей Мерзликин, Виктория Толстоганова и другие.

В рамках проекта создаются и театральные постановки. Среди них — музыкальный спектакль «Потерянный рай», где одну из главных ролей сыграл пианист с мировым именем Борис Березовский, а постановщиком выступила Елена Павлова — многократный номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска». Особое место занимает спектакль «Модильяни» — история о страстной любви художника и его вечной борьбе за истину и красоту в мире искусства. В роли Модильяни — Павел Табаков, а его возлюбленная — Юлия Хлынина.

В феврале 2026 года на Новой сцене Александринского театра ожидается премьеры по пьесе Ирады Берг «Дочки-матери». В центре произведения — сложные отношения между матерью и взрослой дочерью. Последняя бросает учебу, танцует в кабаре и работает официанткой. Мать смирилась с выбором дочери и живет, не сопротивляясь обстоятельствам, но порой жизнь подбрасывает неожиданные встречи, которые становятся испытанием для матери и дочери…

В творческой биографии Ирады Берг — роман «Contione/Встреча», сборники рассказов «Петрикор» и «Всему свое время», альманахи «Кто я?» и «Один счастливый день». Также она написала сценарий к фильму INSIGHT, отмеченному на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Была драматургом пьес, поставленных на сценах Театра наций, Новой сцены Александринского театра и Большого драматического театра.

В соавторстве с Янушем Вишневским выпустила книгу «Любовь и другие диссонансы». Также Ирада Берг — автор детских произведений: «Волшебное закулисье Мариинского театра. Приключение Пети и Тани», «Петя и Ангел, или Чудесный полет сквозь время» и сказки «Бука».

Жанна Шмелева