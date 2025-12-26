Цифровизация со школьной скамьи

В лицее №369 в Красносельском районе Санкт-Петербурга идет эксперимент, который может повлиять на цифровизацию российских школ. Здесь тестируют планшеты Kvadra_T от производителя компании YADRO — устройства созданы специально под задачи образования. Сейчас в лицее ежедневно работает около пяти сотен разных планшетов, всего их почти шестьсот. Это позволило не просто проверить, насколько техника удобна для учебы, но и понять, каким должен быть «школьный» планшет, чтобы стать реально полезным инструментом.

Планшетные решения, цифровые панели, системы онлайн-присутствия, экосистемы — это все то, что позволяет ребенку рационально и эффективно использовать время своего детства, которое проходит в школе

Планшет KVADRA_T, произведенный на крупнейшем в России заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна», работает под управлением собственной мобильной операционной системы kvadraOS. В систему интегрирован магазин приложений RuStore, поэтому она совместима с широким спектром программ и устройств. Как рассказали в компании, перед тем как внедрить планшет в образовательный процесс, они выслушали пожелания учителей. Педагоги обратили внимание на скорость работы устройства, его энергоемкость (устройство должно выдерживать шесть уроков подряд), при этом гаджет должен иметь большой экран и удобный интерфейс, где все нужные приложения «уже под рукой».

«Наличие собственной операционной системы kvadraOS позволяет команде проекта гибко реализовывать такие требования и подстраивать решения под учебные нужды. Сегодня многие педагоги пользуются личными телефонами для работы: проверяют домашние задания, кидают материалы в чаты, управляют презентациями. Новый планшет должен заменить все эти решения одним простым и надежным устройством»,— добавляют в пресс-службе компании YADRO.

Когда начинается занятие по какому-либо предмету, планшет автоматически запускает нужный набор приложений — учителю не нужно тратить время на подготовку. Еще одним интересным результатом эксперимента стала идея планшета как «пульта управления классом». Учитель больше не привязан к рабочему столу — он может ходить по классу, фотографировать лабораторные опыты, показывать материалы прямо с планшета на большую доску или на устройства учеников, что формирует интерактивную атмосферу в классе.

В процессе тестирования появились и более «земные» находки: учителям понадобились стилусы с очень тонким наконечником, чтобы писать формулы, и надежное крепление для них — магнитные держатели не выдержали школьного ритма. Также учителя запросили предоставить им полноценную клавиатуру, чтобы можно было быстро работать с отчетами и журналами.

Как рассказал директор лицея №369 и член Общественной палаты города Константин Тхостов, сейчас на базе образовательного учреждения тестируют комплексные решения от отечественного производителя, которые не ограничиваются только планшетами.

«Реальная цифровая экономика предопределена цифровыми возможностями современных образовательных систем. Поэтому планшетные решения, цифровые панели, системы онлайн-присутствия, экосистемы — это все то, что позволяет ребенку рационально и эффективно использовать время своего детства, которое проходит в школе. Плюс ко всему эти системы позволяют учителю развиваться и избегать профессионального выгорания»,— комментирует господин Тхостов.

Как отмечают представители YADRO, главная идея проекта — не подгонять учебный процесс под готовое устройство, а создать устройство под реальные школьные задачи. Такой подход оказался выигрышным: он дает учителям то, что действительно нужно, а не просто новое «железо». При этом в компании не исключают, что проект в перспективе может вырасти в масштабное решение с экспортным потенциалом.

«Рост оснащенности учебных заведений современными планшетами и ноутбуками постепенно меняет формат уроков, превращая их в более интерактивные и гибкие. Однако полное внедрение и широкое использование цифровых платформ все еще остаются задачей будущего. При этом отечественные производители могут сыграть ключевую роль, предложив решения, адаптированные под потребности системы образования»,— рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

