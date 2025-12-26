Проявить кибернастойчивость

Сегодня киберугрозы перестали быть исключительно технической проблемой, превратившись в один из ключевых операционных рисков для бизнеса любого масштаба. Как отмечают эксперты, потенциальные последствия атак становятся сопоставимы с традиционными финансовыми рисками, нанося ущерб не только производственным процессам, но и репутации компаний. Закономерно, что подход к информационной безопасности смещается в область стратегического управления.

При этом в настоящее время основной вызов заключается не столько в количественном росте киберугроз, сколько в изменении их характера. Повышается уровень целевого и подготовленного воздействия, сохраняется роль человеческого фактора как фактора уязвимости, а инструменты искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам масштабировать атаки и повышать их эффективность. Причем мошенники не ограничиваются лишь фишинговыми письмами. Нередко они используют сгенерированные аудио- и видеозаписи, имитирующие руководителей, пытаясь получить чувствительную информацию от сотрудников для дальнейшего ее использования. Расширяется и экосистема рисков из-за интеграции с подрядчиками и облачными сервисами.

Таким образом, современная кибербезопасность перестает быть вспомогательной функцией и становится одним из ключевых элементов системы корпоративного управления. А инвестиции в нее должны расцениваться не с позиции затрат, а как вклад в устойчивость бизнеса и защиту активов компании.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Экономика и цифровизация»